Şanlıurfa'da bir evin duvarı yıkıldı, kadın yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bir evin duvarı yıkıldı, kadın yaralandı

Şanlıurfa\'da bir evin duvarı yıkıldı, kadın yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Merkez Mahallesinde bir evin duvarı bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. Olayda yaralanan 62 yaşındaki Aysel A., sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, olay yerinde inceleme başlattı.

25.02.2024 23:53
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, bir evin yıkılan duvarının altında kalan kadın yaralandı.

Merkez Mahallesinde bir evin duvarı, henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. Olayda yaralanan Aysel A. (62) sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler söz konusu evde inceleme başlattı.

Kaynak: AA

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