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Şanlıurfa'da evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Şirinkuyu Mahallesinde bulunan 2 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

19.01.2024 - 23:23,
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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Yangın, akşam saatlerinde Şirinkuyu Mahallesinde bulunan 2 katlı binan üst katında meydana geldi. Musa Torpil'e ait evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan ve maddi zarara yol açan yangının çıkış nedenini araştırılıyor.

Şanlıurfa\'da evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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