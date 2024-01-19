Şanlıurfa\'da evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Yangın, akşam saatlerinde Şirinkuyu Mahallesinde bulunan 2 katlı binan üst katında meydana geldi. Musa Torpil'e ait evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan ve maddi zarara yol açan yangının çıkış nedenini araştırılıyor.