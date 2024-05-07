Şanlıurfa\'da Firari Hükümlüler Yakalandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Güney Mahallesi'nde iki adrese yapılan operasyonlarda tarihi eser kaçakçılığından 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.Ö. ile dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ç. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.