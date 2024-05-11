Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.H. ile resmi belgede sahtecilik suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan İ.T. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Firari Hükümlüler Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?