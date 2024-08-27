Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde Genç Boğuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 16 yaşındaki genç boğuldu.
Karşıyaka Mahallesi'nde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Mehmet Baran Çopur, bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Çopur'un suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen dalgıç polisler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından gencin cesedini buldu.
Çopur'un cesedi Birecik Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
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