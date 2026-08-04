Şanlıurfa'da Fıstık Hasadı için Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Fıstık Hasadı için Güvenlik Önlemleri

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Valilik, fıstık hasat sezonunda hırsızlıkları önlemek için güvenlik tedbirlerini artırıyor.

Şanlıurfa Valiliği, yaklaşan fıstık hasat sezonunda yaşanabilecek hırsızlık olaylarının önlenmesi ve üreticilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla il genelinde kapsamlı güvenlik tedbirlerinin uygulanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önemli fıstık üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da Birecik, Bozova, Halfeti, Hilvan, Haliliye, Karaköprü ve Suruç başta olmak üzere birçok ilçede hasat dönemi öncesi güvenlik önlemleri artırıldı.

Açıklamada, Türkiye'deki fıstık üretim alanlarının yaklaşık yüzde 40'ına, üretimin ise yaklaşık yarısına sahip olan kentte, hasat döneminde yaşanabilecek hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla 2024 yılında yayımlanan 2024/2 Sayılı Valilik Genel Emri kapsamında bu yıl da tedbirlerin sürdürüleceği belirtildi.

Bu kapsamda, fıstık alımı yapan işletmeler, kavlatma tesisleri ve alım yapan kişilerin, alım noktalarında kamera sistemi bulundurması ve yapılan işlemleri en az 30 gün süreyle kayıt altında tutması zorunlu olacak.

Fıstık alımı yapanların, satış gerçekleştiren kişilerden ad-soyad, T.C. kimlik numarası, telefon numarası ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince düzenlenen Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi talep edeceği, alınan bilgi ve belgelerin tarih ve saat belirtilerek kayıt altına alınacağı bildirildi. Kolluk kuvvetlerinin talebi halinde bu kayıtlar ile kamera görüntülerinin ibraz edileceği kaydedildi.

Kaymakamlıklar koordinasyonunda emniyet, jandarma, Tarım ve Orman ile Vergi Dairesi müdürlüklerinden oluşturulacak ortak komisyonlar tarafından alım yapan işletme ve tesislerin düzenli olarak denetleneceği ifade edildi.

Açıklamada, ağustos ve eylül aylarında fıstık üretiminin yoğun olduğu bölgelerde jandarma ve emniyet ekiplerinin yol kontrolleri, asayiş ve trafik uygulamalarını artıracağı, özellikle riskli güzergahlarda sabah erken saatlerde ve gece denetimlerin yoğunlaştırılacağı belirtildi.

Güvenlik korucularının da desteğiyle devriye faaliyetlerinin artırılacağı, ara yollar dahil resmi ve sivil araçlarla etkin alan hakimiyeti sağlanacağı aktarılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca üretimin yoğun olduğu bölgelerde yol kontrol noktaları oluşturulacağı ve şüpheli kişi ile araçlara yönelik denetimlerin sıklaştırılacağı kaydedildi.

Hırsızlık olaylarının önlenmesinde dron, fotokapan, gece ve gündüz görüş dürbünleri ile mobil plaka tanıma sistemlerinin de etkin şekilde kullanılacağı belirtilen açıklamada, motosiklet, mobilet, panelvan ve eski model otomobillere yönelik kontrollerin özellikle akşam ve gece saatlerinde artırılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ihtiyaç duyulan bölgelerde komando birliklerinin de görev alacağı, mahalle muhtarlarının bilgilendirileceği, gerekli görülen yerlerde kurumların katılımıyla toplantılar düzenleneceği bildirildi.

Hasat döneminde bölgeye yatılı olarak gelen fıstık toplama işçilerinin Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında kayıt altına alınacağı belirtilen açıklamada, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla kaymakamlıklar bünyesinde iletişim grupları oluşturulacağı ifade edildi.

Valilik, alınan tedbirlerin ilgili tüm kurumlar tarafından titizlikle uygulanmasını ve kaymakamlar tarafından yakından takip edilmesini isterken, uygulamalarla hasat sezonunun güvenli şekilde geçirilmesi, fıstık ticaretinin kayıtlı ve kontrollü yürütülmesi ile üreticilerin emeklerinin korunmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Fıstık Hasadı için Güvenlik Önlemleri - Son Dakika

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