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Şanlıurfa'da GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması'nın final projeleri sergilendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması'nın final projeleri sergilendi

Şanlıurfa'da düzenlenen GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması'nın final projeleri sergilendi. Yarışma, öğrencilerin yenilenebilir enerji alanına ilgisini çekmeyi amaçlıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin projeleri arasından finale kalan 30 proje sergilendi. Proje Koordinatörü Mustafa Taşıyan, projelerin TEKNOFEST'e hazırlanacağını ve büyük bir başarı elde edeceklerine inandıklarını belirtti.

Şanlıurfa\'da GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması\'nın final projeleri sergilendi
26.01.2024 - 11:07,
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Şanlıurfa'da, öğrencilerin yenilenebilir enerji alanına ilgisini çekmek amacıyla düzenlenen GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması'nın final projeleri sergilendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından organize edilen Şanlıurfa Valiliği, Harran Üniversitesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde GAP bölgesindeki okulların öğrencilerini kapsayan "6. GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması" düzenlendi.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2 bin 346 projesinden finale kalan 30'u, GAPTEAM Salonu'nda sergilendi.

Yarışmayla sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji, su kaynaklarının yönetimi, atık yönetimi, çevre koruma ve benzeri konularda yenilikçi çözümler sunan projelere destek sağlamak amaçlanıyor.

Proje Koordinatörü Mustafa Taşıyan, AA muhabirine, bu yıl proje kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir kalkınmayla alakalı GAP illerinden ilkokul üç-dört, ortaokul ve lise öğrencilerinden projeler topladıklarını söyledi.

GAP illerinden toplamda 2 bin 346 projenin yarışmaya katıldığını belirten Taşıyan, "Biz bunun içinden 30 projemizi Şanlıurfa'da hekatona çağırdık. Hekaton sürecinde uzman mentörlerle birlikte projelerini geliştiriyorlar ve bunları TEKNOFEST'e hazırlıyoruz. Bu 30 projemizin biz her bir mentör atadık. Bu mentörlar, biz projenin geliştirilmesi, uygulanabilir bir hale gelmesi ve TEKNOFEST'e finale kalabilmesi için uğraşıyorlar. Biz inanıyoruz ki buradaki 30 proje de TEKNOFEST finalinde büyük bir başarı elde edecektir." dedi.

Taşıyan, bu projelerle bölgede bir potansiyelin olduğunu ve bu potansiyellerin artırılabilir olduğunu gördüklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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