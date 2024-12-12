Şanlıurfa\'da Geniş Çaplı Uyuşturucu Operasyonu

Güncel

ŞANLIURFA'da polis ekipleri, mağaralar bölgesi olarak bilinen alanda geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu satış ve ticaretinin önlenmesi amacıyla Eyyübiye Mahallesinde bulunan mağaralar bölgesinde operasyon düzenlendi. Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyona 54 ekip ve 320 polis katıldı. Operasyonda, mağaralar eş zamanlı olarak arandı. Bölgenin giriş ve çıkış yolları ekiplerce kontrol altına alınırken, araçlar narkotik köpekleri yardımıyla detaylı şekilde incelendi.

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA