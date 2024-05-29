Şanlıurfa\'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Şanlıurfa- Mardin kara yolu kırsal Ümit Mahallesi yakınlarında sürücüleri henüz öğrenilemeyen 63 AS 721 plakalı otomobil ile 63 ADG 934 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntülerde, hafif ticari araç şerit değiştirirken arkadan gelen otomobilin bu araca çarptığı, ardından yoldan çıkıp takla atarak yeniden yola düştüğü anlar yer aldı.
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