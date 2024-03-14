Şanlıurfa\'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarda 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nın yerini tespit etti. Ekiplerce Yenişehir Mahallesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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Konya Valisi Vahdettin Özkan, saat 12.51'de Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağının üs içerisindeki şantiye alanına düştüğünü belirterek, pilotun sağ kurtulduğunu, şantiyede iş makinesi kullanan askeri personelin ise şehit olduğunu açıkladı. Kaza nedeniyle teknik çalışmalar devam ediyor.
Maltepe'de fazla yolcu taşıyan ve kapısı açık seyreden bir minibüse, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2 bin 610 lira ceza kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmada, minibüsün sürücüsü tespit edildi ve çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği belirlendi. Sürücüye, trafik güvenliği düzeni ile ilgili kurallara uymamak, yolcuların iniş ve binişini sağ taraftan yaptırmamak, taşıma sınırının üstünde fazla yolcu almak ve saygısız araç kullanmak gibi suçlardan toplamda 2 bin 610 lira para cezası verildi.
CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım alanının kamulaştırma kararının iptal edilmesini değerlendirdi. Bozoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle vatandaşların fikirlerinin alınmadığı yaklaşımdan kurtulmamız gerektiğini belirtti ve CHP'ye destek çağrısı yaptı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, N.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç, Kandemir Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kadın ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Edirne'nin İpsala ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 105 obje ele geçirildi. Operasyon sonucunda, 70 sikke, 35 metal ve taş obje, 4 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve kartuş ile dedektör bulundu. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerine ait uçağın düştüğü bölgede, pist onarım çalışması yapan bir personelin şehit olduğunu bildirdi. Uçağın pilotu ise atlayarak kurtulmuş ve hastaneye sevk edilmiştir. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir takı dükkanında meydana gelen olayda, hırsızlar 10 bin lira değerindeki gümüş zinciri çaldı. Dükkana gelen şahıs ve yanına çağırdığı arkadaşı, işletme sahibiyle konuşurken biri dikkatini dağıtırken diğeri hızlı bir şekilde zinciri çaldı. Hırsızlar, güvenlik kamerasına yakalandı.
Bosna Hersek Kupası çeyrek final rövanşında oynanan FK Sarajevo-Borac Banja Luka müsabakasında FK Sarajevo, hakem kararlarına tepki göstererek karşılaşmanın son dakikalarında sahadan çekildi. Saraybosna ekibi, karşılaşmanın son dakikalarında hakem kararlarına tepki göstererek soyunma odasına gitti. Bu kararın ardından mücadelenin hakemi de bitiş düdüğünü çaldı. Maçı Borac Banja Luka 2-1'lik skorla kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Erzurum'da coğrafya öğretmeni Z.B'nin katlettiği eşi Kadriye B ve kızı Asude Helen B'nün cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayın ardından Z.B'nin yakalandığı bildirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Düzce'de Şubat ayında 573 konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise 437 konut satışı yapılmıştı. Ocak ayında ise 404 konut satışı gerçekleşti.
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