Şanlıurfa'da havai fişek deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Eyyübiye ilçesi Yusuf Paşa Mahallesi'nde havai fişek deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, depoda hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Havai Fişek Deposu Yangını - Son Dakika
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