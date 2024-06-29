Şanlıurfa'da Havuzlarda Yüzme Kursları Veriliyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Havuzlarda Yüzme Kursları Veriliyor

Şanlıurfa'da sulama kanallarındaki boğulma vakalarının önüne geçmek ve çocukların güvenli ortamda serinlemesi için havuzlarda yüzme kursları düzenleniyor. Belediyeler, boğulma vakalarını engellemek ve çocuklara serinleme imkanı sunmak amacıyla havuzlarda antrenörler eşliğinde yüzme kursları düzenliyor. Çocuklar, yüzme kurslarına katılarak serinleyebilir ve yüzme öğrenebilirler. Aileler de çocuklarını sulama kanalları ve barajlara göndermek yerine havuzlara yönlendirmeleri konusunda uyarılıyor.

29.06.2024 11:06
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Şanlıurfa'da, sulama kanallarındaki boğulma vakalarının önüne geçmek ve çocukların güvenli ortamda serinlemesi için havuzlarda yüzme kursları veriliyor.

Özellikle her yaz mevsiminin başında yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen boğulma vakaları sürüyor.

Bunaltıcı sıcaklarda serinlemek için Fırat Nehri, Atatürk Barajı ve tarımsal sulama için kullanılan sulama kanallarına giren 12'si çocuk 18 kişi bu yıl içinde boğuldu.

Belediyeler boğulma vakalarının önüne geçmek, yaz sıcağından bunalan çocuk ve gençlere güvenli bir ortamda serinleme imkanı sunmak için havuzlarda antrenörler eşliğinde yüzme kursları düzenliyor.

"Hem yüzmeyi öğrensinler hem serinlesinler"

Haliliye Belediyesi yüzme antrenörü Yunus Kırnaz, AA muhabirine, ilçe genelindeki 3 havuzda yaklaşık 2 bin öğrencinin yüzme kursuna katıldığını söyledi.

Öğrencileri serinlemeleri ve yüzme öğrenmeleri için havuzlardaki yüzme kurslarına davet eden Kırnaz, şöyle konuştu:

"Ailelerimizden ricam lütfen çocuklarımızı sulama kanalları ve barajlara göndermeyelim çünkü oralar tehlikeli. Tüm belediyelerin havuzları aktif. Bu yüzden tüm çocuklarımızı, ailelerimizi havuza bekliyoruz. Açık su kanalları ve barajlar çok tehlikeli olduğu için son dönemlerde boğulma vakaları artıyor. Belediyeler olarak çocukları biz havuza davet ediyoruz. Çocukları önce havuza göndersinler, serinlesinler, yüzmeyi öğrensinler, ondan sonra çocuklar gelişim olarak daha güzel bir şekilde devam etsin."

Çocuklardan akranlarına havuz daveti

Yüzme kursuna katılan çocuklardan Cem Dağ, kanallarda boğulan çocuklara üzüldüklerini belirterek, "Buradaki kursta çok güzel eğitim alıyoruz. Havuzda boğulma tehlikesi olsa hocalarımız ve cankurtaranlar bizi kurtarabilir. Çocukların kanallarda yüzmelerini istemiyorum." dedi.

Emir Arslan, Haliliye Belediyesinin açtığı yüzme kursunda hem serinlediğini hem de yüzme öğrendiğini aktardı.

Muhammed İhsan Genç de kanallarda yüzmenin tehlikeli olduğunu dile getirerek, çocukların havuz kurslarına katılmalarını istedi.

Yunus Emre Benek ise yüzme kursunun çok eğlenceli geçtiğini aktararak, "Sıcaklardan dolayı çocuklar sulama kanallarına giriyorlar, çok tehlikeli. Havuzlara gelsinler çünkü burası daha güvenli." diye konuştu.

Kaynak: AA

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