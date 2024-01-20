 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Birecik ilçesinde demir hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, kaçmaya çalışan şüphelileri akaryakıt istasyonunda yakaladı.

Şanlıurfa\'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
20.01.2024 - 16:05,
Abone Ol

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsaldaki bir arazideki telle çevrili demirlerin çalındığı bilgisi üzerine, o bölgede denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kendilerini fark ederek kaçmaya çalışan şüphelileri bir akaryakıt istasyonunda saklanmaya çalışırken gözaltına aldı.

Şüpheliler E.P. ve Ş.S.A. işlemleri için jandarma karakoluna götürdü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şanlıurfa, Jandarma, Birecik, Hırsızlık, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika


08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29
Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Başakşehir'de Zil Çalan Saldırganın Kurşunlarıyla Yaralanan Bir Kişi
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
23:21 Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:43:16. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement