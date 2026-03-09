Şanlıurfa'da Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hakkında 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlama, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O. belirlenen adreste yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.