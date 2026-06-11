Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Birecik ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonlarda, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. Karaköprü'de, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E. ise Birecik ilçesinde saklandıkları adreslerde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da İki Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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