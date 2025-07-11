Şanlıurfa\'da İşçi Servisiyle Otomobil Çarpıştı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde işçi servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.
C.Ç. kontrolündeki 63 S 0689 plakalı işçi servisi, Şanlıurfa- Suruç Karayolu'nda karşı yönden gelen H.G. yönetimindeki 01 EUC 67 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole, servis aracı ise yola devrildi.
Kazada araçlarda bulunan 13 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bir süreliğine kontrollü sağlanan yol, servisin kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
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