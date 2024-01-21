Şanlıurfa\'da işçinin ayağına saplanan demir şiş itfaiye tarafından çıkarıldı

Şanlıurfa'da işçinin ayağına saplanan demir şiş, hastanede itfaiye ekibince çıkarıldı.

İşçi Mehmet Gümüş'ün ayağına çalıştığı inşaatta demir şiş saplandı. Bir kısmı ayağında, bir kısmı dışarda kalan şişi gören Gümüş, arkadaşlarından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı işçi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıya müdahale eden doktorlar, şişin çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi.

Hastaneye gerekli ekipmanıyla gelen itfaiye ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından şişi işçinin ayağından çıkardı.

Gümüş, itfaiye ve doktorlara teşekkür etti.