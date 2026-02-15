Şanlıurfa\'da İstinat Duvarı Çöktü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 4 dairede hasar oluştu.

Esentepe Mahallesi'nde inşaatı kısa süre önce tamamlanan 3 bloklu bir sitede istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çökme nedeniyle alt katlarda bulunan 4 daire zarar gördü. Olayda yaralanan olmazken, site çevresinde güvenlik önlemi alındı ve binalarda oturan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ekipler, iş makineleri yardımıyla çöken duvarın kaldırılması için çalışma başlattı.