Şanlıurfa\'da İstinat Duvarı Çöktü

ŞANLIURFA'da, yapımı kısa süre önce tamamlanan kaymakamlık binası ile bir sitenin arasında bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu 4 dairede hasar meydana geldi.

Olay, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatı kısa süre önce tamamlanan 3 bloklu site ile Karaköprü Kaymakamlığı binası arasında yer alan istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çökme nedeniyle sitenin alt katlarında bulunan 4 daire zarar gördü. Olayda yaralanan olmazken, site çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binalarda oturan vatandaşlar ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, iş makineleri yardımıyla çöken duvarın kaldırılması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.