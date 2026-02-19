Şanlıurfa'da Kaçak Altın ve Suç Operasyonu - Son Dakika
Şanlıurfa'da Kaçak Altın ve Suç Operasyonu

Şanlıurfa\'da Kaçak Altın ve Suç Operasyonu
19.02.2026 13:30
Şanlıurfa'da durdurulan araçta 7 milyon lira değerinde kaçak altın ele geçti, 78 şüpheli yakalandı.

ŞANLIURFA'da, durdurulan araçta, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 275 bin lira olan gümrük kaçağı saf altın ele geçirildi.

Kent merkezinde gerçekleşen 'Huzur 63' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, şüpheli olduğu değerlendirilen 1 aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 275 bin lira olan, gümrük kaçağı saf altın ele geçirildi. Altınlara yasal işlemler kapsamında el konulurken, olayla bağlantılı şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

120 SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

Öte yandan, Şanlıurfa genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 'Huzur 63' adı verilen geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Kent merkezinde 51 sabit nokta ve 76 parkta yapılan uygulamada 7 bin 186 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ve 2 bin 4 aracın kontrolü yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli yakalandı; 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 41 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Denetimler sırasında 4 araç trafikten menedilirken, 120 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Kaçak Altın ve Suç Operasyonu - Son Dakika

