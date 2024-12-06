Şanlıurfa'da Kaçak Yapıların Yıkımı Gerginliğe Sebep Oldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kaçak Yapıların Yıkımı Gerginliğe Sebep Oldu

Şanlıurfa\'da Kaçak Yapıların Yıkımı Gerginliğe Sebep Oldu

Şanlıurfa'da TİGEM arazisinde yapılan kaçak yapılaşmanın yıkımı sırasında, aileler ile jandarma arasında gergin anlar yaşandı. Yıkım ekipleri, ev sahiplerinin direnişi ile karşılaştı.

06.12.2024 17:41  Güncelleme: 17:49
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ŞANLIURFA'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) sınırları içinde yer alan kaçak yapıların yıkımı nedeniyle aileler ile jandarma arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Ceylanpınar ilçesi Yukarıkarataş Mahallesi'ndeki TİGEM arazisinde kaçak yapılaşma olduğu gerekçesiyle alınan karar doğrultusunda 4 evin yıkımı için ekipler harekete geçti. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgeye iş makineleri sevk edildi. Ev sahipleri, yıkımı durdurmak için ekiplere direndi. Zaman zaman gerginliğin yaşandığı olayda, jandarma ekipleri, ev sahiplerini bölgeden uzaklaştırdı. Ardından iş makineleriyle kaçak yapıların yıkımı yapıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: DHA

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