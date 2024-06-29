Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde boynuna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı.
Gurbet İ'nin (24), Hayriye Mahallesi'ndeki evinin damında uyuduğu sırada boynuna nereden geldiği belirlenemeyen yorgun mermi isabet etti.
Kanı fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Gurbet İ, ilk tedavisinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Kadın Boynuna Yorgun Mermi İsabet Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?