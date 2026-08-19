Şanlıurfa'da Kale Direği Devrildi, Çocuk Hayatını Kaybetti
Eyyübiye'de spor salonundaki kaleye tırmanan 8 yaşındaki Ali Yavuz, devrilen direğin altında kaldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde devrilen kale direğinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Akabe Mahallesi'nde bulunan Akabe TOKİ Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, oğlu Ali Yavuz (8) ile okulun spor salonuna gitti.
Öğretmen Yavuz, kursiyerlere basketbol antrenmanı yaptırdığı sırada, oğlu Ali Yavuz da salondaki portatif kaleye tırmanmaya çalışırken devrilen demir kale direğinin altında kaldı.
Kazayı gören baba ve salondakiler, direği çocuğun üzerinden kaldırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Yavuz, kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Kale Direği Devrildi, Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?