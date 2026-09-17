Şanlıurfa'da kalp krizi geçiren başkomiserin cenazesi memleketi Beyşehir'de defnedildi

Şanlıurfa'da kalp krizi geçiren başkomiserin cenazesi memleketi Beyşehir'de defnedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Başkomiser Hacı Murat Özbal'ın (35) cenazesi, memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde toprağa verildi. Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Beyşehir Kabristanı'na defnedilen Özbal'ın törenine Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve Beyşehir protokolü katıldı.
Şanlıurfa'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Başkomiser Hacı Murat Özbal'ın (35) cenazesi, Konya'nın Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.
Özbal'ın cenazesi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Beyşehir'e getirildi.
Özbal'ın cenazesi, Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Beyşehir Kabristanı'na defnedildi.
Törene, Özbal'ın yakınları ile Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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