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Şanlıurfa'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa\'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
17.01.2024 - 10:25,  Güncelleme: 10:25
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

H.Ö. idaresindeki 26 AEE 425 plakalı otomobil, Eyyüp Peygamber Caddesi üzerinde, M.Y. yönetimindeki 59 LD 758 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA
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