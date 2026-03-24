Şanlıurfa'da Kardeşler Arasında Silahlı Kavga

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı üzerindeki bir restoranda kardeşler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda silahla yaralanan İ.H.K., sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?