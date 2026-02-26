1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı

Şanlıurfa'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde Suriyeli 2 grup arasında çıkan kavga sonrasında bir kişi darbedildi. O anlar cep telefonuyla kaydedilerek sanal medyada yayınlandı ve polis inceleme başlattı.
Olay, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavganın ardından kaçan kişi, diğer gruptakiler tarafından sokakta yakalandı. Çevresini saranların tekme ve tokat ve bıçaklı saldırısına uğrayan kişiye, daha sonra götürüldüğü evde de şiddet uygulandı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişinin darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin daha sonra da sanal medyada paylaşılması üzerine, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
