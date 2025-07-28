Şanlıurfa\'da Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan kişiyi arama çalışması sürüyor.

İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında girdiği sulama kanalında kaybolan Mehmet Fatih Yıldız (37) için başlatılan arama çalışması 3 gündür devam ediyor.

Dalgıç polisler, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgedeki arama çalışmasını 50 kilometrelik alanda su yüzeyinde ve altında yapıyor.

Yıldız'ın yakınlarının ise olay yerindeki endişeli bekleyişi sürüyor.

Bölgede 29 kişilik ekiple koordineli yürütülen arama çalışmalarına bugün de havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

Haliliye ilçesinde 26 Temmuz'da sulama kanalına giren Yıldız, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.