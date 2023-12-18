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Şanlıurfa'da kaza: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kaza: 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da çimento fabrikası kavşağında meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil devrildi ve her iki aracın sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

18.12.2023 - 17:28,
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Şanlıurfa'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otomobillerin çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şanlıurfa - Bozova karayolunda meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 33 AJP 917 plakalı otomobil ile 27 NP 284 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 27 NP 284 plakalı otomobil devrildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüleri, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa\'da kaza: 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kaza: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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