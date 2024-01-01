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Şanlıurfa'da Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazası, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İsimi öğrenilemeyen sürücü, park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve 3 araçta hasar meydana geldi. Ayrıca, kaza sonucunda marketin önündeki bazı malzemeler de zarar gördü.

Şanlıurfa\'da Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
01.01.2024 - 17:43,
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün yaptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şirinkuyu Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 YJC 46 plakalı otomobil, park halindeki 33 AOG 779 plakalı araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 araçta hasar meydana gelirken marketin önündeki bazı malzemeler ise zarar gördü.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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