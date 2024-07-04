Şanlıurfa'da Kelaynakların Göçü İçin 30 Kuş Doğaya Salındı

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Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında bulunan kelaynaklardan 30'u göç etmeleri için doğaya salındı.

Bölge halkı tarafından "bereketin sembolü" olarak nitelendirilen, dünyada popülasyonu Fas ve Türkiye'de bulunan kelaynaklar, Fırat Nehri kenarındaki Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Birecik Şefliği Kelaynak Üreme İstasyonunda koruma altında tutuluyor.

Göç yolunu unutmamaları ve yolun izlenmesi amacıyla bu yıl 30 kelaynak, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, gazetecilere, kelaynakların ilk kez 1977'de Birecik ilçesindeki istasyonda koruma altına alındığını söyledi.

Kelaynakların nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olduğu için kafeste özenle bakıldığını anlatan Mumcuoğlu, istasyondaki faaliyetlerinin sürdüğünü dile getirdi.

Sayısı 336'ya ulaştı

Göçe bırakılan kuşların güçlü bireylerden seçildiğini belirten Mumcuoğlu, kelaynakların gaga ve kanat uzunluğu, kilosu gibi belirleyici unsurlarının yakından takip edildiğini kaydetti.

Kelaynakların sayısının arttığını vurgulayan Mumcuoğlu, "Sayıları bugün 336 adede ulaşmış ve ara ara göçe bırakma faaliyetlerine başlamış durumundayız. 2021 yılında 15, 2023 yılında 30 ve 2024 yılında yine 30 kuşumuzu göçe bıraktık. İnşallah bu kuşlarımız göç yollarını bularak Nil Deltasına inecekler. Oradan da dönmelerini bekliyoruz." dedi.

Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz ise ilçenin sembollerinin başında kelaynakların geldiğini belirtti.

Kuşların yakından takip edildiğini belirten Gürbüz, Şanlıurfa'ya gezmeye gelen herkesi bu ender kuş türünü görmeye davet etti.