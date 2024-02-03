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Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Menfeze Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Menfeze Çarptı: 3 Yaralı

Şanlıurfa\'da Kontrolden Çıkan Otomobil Menfeze Çarptı: 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir otomobilin kontrolünden çıkarak beton menfeze çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

03.02.2024 09:33
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin menfeze çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Haydar Ahmet Mahallesi yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton menfeze çarptı. Kazada ara sürücüsü ile A.S. ve A.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan A.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Menfeze Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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