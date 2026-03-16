Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da Köpeğe Eziyet Eden Sürücüye Ceza

16.03.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyyübiye'de köpeğe eziyet eden sürücüye ceza verildi, köpek bakımevine alındı.

Şanlıurfa Valiliği, Eyyübiye ilçesinde köpeğe eziyet eden sürücüye ceza uygulandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Eyyübiye ilçesinin Yakubiye Mahallesi'nde bir köpeğe eziyet edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlatıldığı duyuruldu.

Köpeğe eziyet eden kişiye ceza uygulandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Paylaşılan görüntüler üzerine emniyet birimlerimiz tarafından derhal çalışma başlatılmış, yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, olayda kullanılan motosikletin plakası tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde motosikleti kullanan şüpheli şahıs kısa sürede yakalanmış. Şüpheli hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmıştır. Görüntülerde yer alan köpek ise belediye birimlerine bildirilmiş olup, muhafaza altına alınarak hayvan bakımevine götürülmüştür."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Şanlıurfa, Eyyübiye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 16:13:18. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.