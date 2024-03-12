Güncel

Şanlıurfa'da Mehmet Akif Ersoy anıldı

Akif Ersoy'un anma gününde duygu dolu anlar yaşandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla düzenlenen programda duygu dolu anlar yaşandı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayarak Kuranı Kerim tilaveti ile devam etti. Günün anlam ve önemine binaen bir açılış konuşması yapan Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü İsmail Yüksek, "Ülkenin tam bağımsızlığını bir iman meselesi olarak ele almış olan Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mehmet Akif'in kaleminden dökülen bu destansı eser, sadece bir milli marş değil aynı zamanda bir ulusun hürriyet ve bağımsızlık arayışının asil ruhunun yansımasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'nın Kabul Edilişinin ve Mehmet Akif Ersoy'u anma Günü'nün milletimize hayırlı olmasını diliyoruz saygılarımı sunuyorum" dedi.

Programda öğrenciler, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okuyup, tiyatro gösterisi sergiledi. Tiyatro gösterisi ile Kurtuluş Savaşının adeta canlandırmasını yapan öğrenciler, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Vali Hasan Şıldak, öğrencileri başarılı performanslarından dolayı tek tek tebrik etti.

Gösteri sonunda konuşan Vali Hasan Şıldak, öğrencilere, "Öylesine güzel sundular ki tüylerimiz ürperdi. İçimizdeki vatan sevgisinin ne kadar ulvi sevgi olduğu ve coşkulu olduğunu bir kez daha hissettik. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, hepsini alnından öpüyorum. İyi ki varsınız gençler ve geleceğimiz iyi ki size emanet" ifadelerini kullandı.

Törene, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, öğretmen ve öğrenciler ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.