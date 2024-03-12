Şanlıurfa'da Mehmet Akif Ersoy anıldı
Akif Ersoy'un anma gününde duygu dolu anlar yaşandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla düzenlenen programda duygu dolu anlar yaşandı.
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayarak Kuranı Kerim tilaveti ile devam etti. Günün anlam ve önemine binaen bir açılış konuşması yapan Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü İsmail Yüksek, "Ülkenin tam bağımsızlığını bir iman meselesi olarak ele almış olan Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mehmet Akif'in kaleminden dökülen bu destansı eser, sadece bir milli marş değil aynı zamanda bir ulusun hürriyet ve bağımsızlık arayışının asil ruhunun yansımasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'nın Kabul Edilişinin ve Mehmet Akif Ersoy'u anma Günü'nün milletimize hayırlı olmasını diliyoruz saygılarımı sunuyorum" dedi.
Programda öğrenciler, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okuyup, tiyatro gösterisi sergiledi. Tiyatro gösterisi ile Kurtuluş Savaşının adeta canlandırmasını yapan öğrenciler, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Vali Hasan Şıldak, öğrencileri başarılı performanslarından dolayı tek tek tebrik etti.
Gösteri sonunda konuşan Vali Hasan Şıldak, öğrencilere, "Öylesine güzel sundular ki tüylerimiz ürperdi. İçimizdeki vatan sevgisinin ne kadar ulvi sevgi olduğu ve coşkulu olduğunu bir kez daha hissettik. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, hepsini alnından öpüyorum. İyi ki varsınız gençler ve geleceğimiz iyi ki size emanet" ifadelerini kullandı.
Törene, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, öğretmen ve öğrenciler ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika
İstanbul'da yapılan operasyonda MLKP terör örgütüne yönelik gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün kasım ayındaki etkinliklerine katılan ve sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 9 kişi tespit edilmişti. Emniyet güçleri tarafından yakalanan şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra 3'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Niğde Aladağlar'da rehberlik ettiği Alman turistlerle birlikte dağ kayağı yaparken üzerine düşen kar kütlesinin altında kalarak hayatını kaybeden İsmet İnan, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı. İnan'ın hayali dünyanın en yükseği Everest Dağı'nın zirvesiydi.
Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, nitelikli yağma suçu ile ateşli ve kesici silah bulunduran 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve kesici aletler ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MLKP'ye üye oldukları ve propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Myanmar'ın Kaçin eyaletinde bulunan Hpakant kasabasındaki bir yeşim taşı madeninde atık barajının çökmesi sonucu meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları, bölgedeki riskli durum nedeniyle ara verildi. Kazadan sonra yaklaşık 30 kişiden haber alınamıyor.
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da Alman turistlerle dağ kayağı yaparken üzerine kar kütlesi düşmesi sonucu yaşamını yitiren İsmet İnan'ın cenazesi, memleketi Amasya'da defnedildi. İnan'ın cenazesi, Sultan II. Bayezid Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Memi Dede Mezarlığı'na defnedildi. İnan'ın ikiz kardeşi Bülent İnan, haberi aldıklarında büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti ve İsmet İnan'ın uzun yıllardır rehberlik yaptığını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?