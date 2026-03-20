Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
K.A'nın kullandığı 63 EL 444 plakalı otomobil, Dutluca Mahallesi yakınlarında, Emre Şahin (18) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü K.A. ise gözaltına alındı.
