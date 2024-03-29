Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Samet Ejder'in (36) kullandığı 38 AIA 719 plakalı motosiklet, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 9'uncu kilometresinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ejder, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı, Karagöz Caddesi'ndeki şubesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımında bulunuyor. Yardımlar her ay düzenli olarak devam ediyor ve yılda yaklaşık 12 bin çocuğa ulaşılıyor. Vakfın gönüllüleri ve esnafların desteğiyle bu yardımlar gerçekleştiriliyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-11' operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Samsun'un Havza ilçesinde cezaevi firarisi, kardeşine ait kimlikle seyahat ederken yakalandı. Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişinin, başkasına ait araç kullanarak Havza'ya geldiği tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan kişinin, firari hükümlü C.U'nun kardeşi A.U olduğu belirlendi. C.U hakkında başkasına ait kimliği kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı.
Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, kent merkezi ve köylerdeki şehit kabirlerini ziyaret ederek, solmuş yazılarını ve bayraklarını yeniliyor, çevre temizliği yapıyor. Öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında şehit kabirlerinin bakımını gerçekleştiriyor ve dua okuyor.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Akar ABD'nin Maryland eyaletindeki köprü kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Akar ve Rogers, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgesel sorunların çözümü için karşılıklı görüş alışverişine devam edeceklerini ifade etti. Görüşmede ayrıca F-16 tedarik süreci ve terörle mücadele konuları da ele alındı.
İzmir-Aydın Otoyolu'nda ehliyeti bulunmayan bir çocuğun tır çekicisi kullanmasına izin veren bir baba hakkında idari işlem uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin incelenmesi sonucu olayın tespit edildiği belirtildi. Ayrıca baba ve çocuğu hakkında trafik güvenliğini tehlikeye atma suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda vatandaşlar hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirildi. Kurumlar arası iş birliğiyle yapılan çalışmalarda, hastanelerde led ekranlarda basit güvenlik tedbirlerine ilişkin videolar gösterildi. Ayrıca hastane giriş ve çıkışlarında da dolandırıcılık olaylarına karşı güvenlik tedbirlerini içeren afişler yer aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile Üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar'ı kabul etti. Kabulde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake de yer aldı.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimler hakkında açıklama yaparak, bütün vatandaşları demokrasiye katkı sağlamaya ve oy vermeye davet etti. Odakır, seçimlerin ülkeye hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulan toksikoloji laboratuvarı, suça karışmış kişilerin ya da uyuşturucu etkisindeki sürücülerin kullandığı yasaklı maddelerin niteliği ve miktarını tespit ederek emniyet ve adalet birimlerine destek oluyor. Laboratuvarda yapılan analizler sonucunda suça karışmış kişilerle ilgili tespitler raporlanarak, talepte bulunan savcılık ya da emniyet birimlerine gönderiliyor. Ayrıca, uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücülerin tespit edilmesi durumunda ehliyetlerine el konuluyor ve para cezası uygulanıyor.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 27 hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan 4 şüpheli yakalandı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kırklareli'nde yaşayan öğretmen çift ve ikiz kızları, kitap okuma tutkularıyla çevrelerine örnek oluyor. Uygar ve Özlem Özdemir çifti, sakin bir yaşam sürme arzusuyla birlikte kitaplarını da Kırklareli'ne getirdi. İkiz kızlarıyla birlikte sık sık Kırklareli Halk Kütüphanesine giden çift, burada masal kitaplarını sesli olarak okuyarak çocuklarının kelime dağarcığını geliştiriyor ve kitap okuma alışkanlığını artırıyor. Kütüphane ziyaretleri ailecek keyifli bir etkinliğe dönüşüyor ve kütüphane, onlar için ikinci bir ev haline geliyor.
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