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Şanlıurfa'da Nakliyeci Tabancayla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Nakliyeci Tabancayla Vurularak Öldürüldü

Şanlıurfa'da bir ev sahibi, nakliyeci Reşat Kaya ile ücret nedeniyle tartıştıktan sonra tabancayla ateş ederek kaçtı. Olay sonucunda Reşat Kaya hayatını kaybederken, jandarma ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa\'da Nakliyeci Tabancayla Vurularak Öldürüldü
29.12.2023 - 22:19,  Güncelleme: 22:20
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ŞANLIURFA'da ev sahibi, ücret nedeniyle tartıştığı nakliyeci Reşat Kaya'yı (45) tabancayla vurarak öldürüp, kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Yardımcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev taşıma için mahalleye giden Reşat Kaya ile henüz ismi öğrenilmeyen ev sahibi arasında nakliye ücreti nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine evini taşımak isteyen kişi, tabancayla nakliyeci Reşat Kaya'ya peş peşe ateş edip kaçtı. Kanlar içerisinde yığılan Kaya'yı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Reşat Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaya'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Jandarma, Güvenlik, Adli Tıp, Şiddet, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Nakliyeci Tabancayla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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