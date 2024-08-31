Şanlıurfa'da Neolitik Çağ'dan kalma yaban eşeği figürü bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Neolitik Çağ'dan kalma yaban eşeği figürü bulundu

Şanlıurfa\'da Neolitik Çağ\'dan kalma yaban eşeği figürü bulundu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da yer alan Neolitik Çağ yerleşim alanı Karahantepe arkeolojik sit alanında bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldığını açıkladı. Bu eser, döneminin sanat anlayışını yansıtan nadir örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

31.08.2024 14:03
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da yer alan Neolitik Çağ yerleşim alanı Karahantepe arkeolojik sit alanındaki bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Neolitik Çağ'ın en önemli yerleşim yerlerinden biri olarak tarihin derinliklerine ışık tutan Karahantepe'de yeni keşif. Taş Tepeler Projemiz dünya tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Karahantepe'deki bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldı. Şanlıurfamızda ilk kez gerçekleştirilecek olan Dünya Neolitik Kongresi öncesinde ulaşılan eser, nadir örneklerden biri olarak döneminin sanat anlayışını yansıtıyor. Bu eşsiz eseri gün ışığına kavuşturan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Neolitik Çağ'dan kalma yaban eşeği figürü bulundu - Son Dakika

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