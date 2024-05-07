Şanlıurfa'da Öğrenciler TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda Projelerini Sergiledi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Öğrenciler TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda Projelerini Sergiledi

Şanlıurfa\'da Öğrenciler TÜBİTAK Bilim Fuarı\'nda Projelerini Sergiledi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda, okulun 41 öğrencisi tarafından hazırlanan 15 proje sergilendi. Okul Müdürü Semiha Kanpakoğlu, öğrencilerin önemli bilimsel projeler ortaya koyduğunu belirterek, projelerin destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

07.05.2024 13:54
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde öğrenciler, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" kapsamında projelerini sergiledi.

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilim fuarı açıldı.

Okulun 41 öğrencisi 10 öğretmeninin desteğiyle hazırladığı 15 projeyi sergiledi.

Okul Müdürü Semiha Kanpakoğlu, AA muhabirine, öğrencilerin önemli bilimsel projeler sergilediğini söyledi.

Projelerde emeği geçen öğrencilere teşekkür eden Kanpakoğlu, "Öğrenci ve öğretmenlerimizin hazırladıkları projeleri inceledik, bilimin her alanında yapılacak olan çalışmaların bizler de destekçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Şanlıurfa, Tübitak, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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