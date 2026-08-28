Şanlıurfa\'da Oto Yıkama İş Yerinde Yangın

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

İmam Bakır Mahallesi 709. Sokak'ta oto yıkama yapılan iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında, iş yerinde hasar oluştu.