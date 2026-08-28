Şanlıurfa'da Oto Yıkama İş Yerinde Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da Oto Yıkama İş Yerinde Yangın

Şanlıurfa\'da Oto Yıkama İş Yerinde Yangın
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliliye'de oto yıkama iş yerinde çıkan yangında hasar meydana geldi, itfaiye müdahale etti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

İmam Bakır Mahallesi 709. Sokak'ta oto yıkama yapılan iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında, iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güvenlik, Haliliye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Oto Yıkama İş Yerinde Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak 5 değişiklik yolda Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da esnafı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnafı ziyaret etti
ABD Başkanı Trump’a göre Rusya, NATO topraklarına saldırmayacak ABD Başkanı Trump'a göre Rusya, NATO topraklarına saldırmayacak
Nepal’de “İnsanlık bitmiş“ dedirten görüntüler Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
Şahan Gökbakar’dan Dursun Özbek’e olay yaratacak tepki: Ayranınız yok transfer etmeye... Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek'e olay yaratacak tepki: Ayranınız yok transfer etmeye...

18:44
Suriye’de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi’den hastane ziyareti
Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti
18:00
Fed Başkanı Warsh’ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
17:50
Mehmet Akif Ersoy’a tahliye vadedip rüşvet istediler 4 kişi suçüstü yakalandı
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet istediler! 4 kişi suçüstü yakalandı
17:26
İstanbul’da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı
17:03
“Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor“ sorusunu Özgür Özel’den bomba yanıt
"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt
15:58
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 19:02:13. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Oto Yıkama İş Yerinde Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement