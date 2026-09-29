Şanlıurfa\'da otobüs bagajında 61 parça halinde 39 kilo 700 gram skunk ele geçirildi

ŞANLIURFA'da polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, 61 parça halinde 39 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagaj bölümünde yapılan aramada, yolculardan birine ait valiz ve karton kutular içerisinde 61 parça halinde toplam 39 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

İsmi açıklanmayan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.