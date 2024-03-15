Şanlıurfa\'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Erdoğan: Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrımıza basıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de düzenlenen mitingde Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrına bastıklarını söyledi. Erdoğan, eski Türkiye'de milletin her kesiminin çeşitli mağduriyetler yaşadığını ve çoğunluğun ötekileştirildiğini belirtti. Ayrıca, Hakkarili kardeşlere 2 bin kişilik istihdam müjdesi verdi.