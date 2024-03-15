Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa\'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

15.03.2024 21:11
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ziya A. idaresindeki 34 KF 0928 plakalı otomobil, Birecik-Halfeti kara yolunun kırsal Uğurcuk Mahallesi mevkisinde, Yaşar P. yönetimindeki 34 FBG 754 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Yaşar P. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Ziya A. ve Neval P, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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