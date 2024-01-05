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Şanlıurfa Siverek'te Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa Siverek'te Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ş.B. yönetimindeki bir otomobil ile M.Ö. tarafından kullanılan başka bir otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler hafif yaralanmazken, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine götürüldü.

Şanlıurfa Siverek\'te Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı
05.01.2024 - 12:43,
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ş.B'nin kullandığı 63 EV 467 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolu 20'nci kilometresi Üçkuyu Mahallesi yakınlarında M.Ö. idaresindeki 06 GRE 28 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler yara almazken otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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