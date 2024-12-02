Şanlıurfa\'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
H.K. idaresindeki 50 DT 449 plakalı otomobil, Akçakale yolunun 15. kilometresinde boş sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye trafik, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsünün yanı sıra 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Otomobil ise vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.
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