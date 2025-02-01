Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, araç park etme nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Kırsal Kısas Mahallesi'nde araç park etme nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.
Kavgada silahla yaralanan A.E, M.K, D.E. ile bıçakla yaralanan S.E. kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Park Yüzünden Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
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