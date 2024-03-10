Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı
ŞANLIURFA - Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Cami'nde ilk teravih namazı kılındı. İlk teravih namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Teravih namazı için Balıklıgöl yerleşkesine gelen yüzlerce vatandaş, başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camilerde abdest aldı. Ezanın okunmasıyla ilk teravih namazı eda edildi. Vatandaşlar ilk teravih namazına yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, kılınan namaz sonrası Balıklıgöl'de balıklara yem attı, yerleşkeyi gezerek dua etti.
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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Tuzlaspor'un attığı golün penaltı olduğu VAR incelemesi sonucunda belirlendi. Müsabakanın son dakikalarında yaşanan gerginlik ise iki oyuncunun kırmızı kart görmesine neden oldu.
Ramazan ayının ilk gününde, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinde bulunan camilerde teravih namazı kılındı. Adapazarı'ndaki Orhan Camisi, Gebze'deki Çoban Mustafa Paşa Camisi, Safranbolu Köprülü Mehmet Paşa Camisi, Bolu'daki Yıldırım Bayezid Camisi ve Kaynaşlı'daki Orhan Gazi Cuma Camisi gibi tarihi camilerde yoğun bir katılım gerçekleşti. Cemaatler, namaz öncesinde vaaz dinledi ve ibadet sonrasında dua ederek, ramazan ayının barış ve huzur getirmesini temenni etti.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ise 24'üncü haftası sona erdi. Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyespor-Galatasaray Daikin ve Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor maçları heyecan dolu geçti. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise Galatasaray HDI Sigorta-Brand Group Alanya Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Halkbank ve RAMS Global Cizre Belediyespor-TÜRŞAD maçları ön plana çıktı.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bulunan camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. İl Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş, namaz öncesinde yaptığı vaazda ramazanın ibadetle geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş ise ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının arttığı bir ay olduğunu belirtti.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasındaki derbide VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi. Bu sonuçla Vakıfbank 24. maçında 22. galibiyetini aldı. Eczacıbaşı ise 2. kez yenildi. İki takımın da puanları 64'te eşitlendi. Müsabakada sakatlanan Jack-Kisal oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncu, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
Erzincan'da okuyan üniversite öğrencileri, ramazan ayı boyunca aile ortamını yaşamaları amacıyla Erzincanlıların iftar sofrasına konuk olacak. 'Gurbetteki Ailem Projesi' kapsamında gerçekleşecek iftar buluşmaları, farklı kültürlerden insanları bir araya getirip toplumsal dayanışmayı ve kültürel alışverişi teşvik etmeyi hedefliyor. Başvurular 'Rota Erzincan' uygulamasından yapılabilir.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1'lik skorla mağlup etti. Maçta Welinton, Lusamba ve Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez kırmızı kart gördü.
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