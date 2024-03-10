Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerindeki camilerde teravih namazı kılındı

Ramazan ayının ilk gününde, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinde bulunan camilerde teravih namazı kılındı. Adapazarı'ndaki Orhan Camisi, Gebze'deki Çoban Mustafa Paşa Camisi, Safranbolu Köprülü Mehmet Paşa Camisi, Bolu'daki Yıldırım Bayezid Camisi ve Kaynaşlı'daki Orhan Gazi Cuma Camisi gibi tarihi camilerde yoğun bir katılım gerçekleşti. Cemaatler, namaz öncesinde vaaz dinledi ve ibadet sonrasında dua ederek, ramazan ayının barış ve huzur getirmesini temenni etti.