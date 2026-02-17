Şanlıurfa'da Polislere Müdahale Eden Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şanlıurfa'da Polislere Müdahale Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

17.02.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafik uygulaması sırasında polislere müdahale eden özel halk otobüsü sürücüsü M.A.S. gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da trafik uygulaması yapan polislere müdahalede bulunduğu belirlenen kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Şubat'ta Cengiz Topel Caddesi'nde, resmi trafik ekiplerince özel halk otobüsü sürücüsüne idari yaptırım uygulandığı ve aracın bağlama işlemi yapıldığı sırada, başka bir özel halk otobüsü sürücüsü olan M.A.S.'nin olay yerine gelerek cep telefonu ile görüntü kaydı almaya başladığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu kişinin görevli memurlara hakaret ederek aracın bağlanmasına engel olmaya çalıştığı, şüphelinin kayıt altına aldığı kamera görüntülerini daha sonra yerel haber kaynakları ve sosyal medya platformları üzerinden paylaştığı tespit edilmiştir. Şüpheli kişi 'Görevi yaptırmamak için direnme, özel hayatın gizliliğini ihlal, hakaret' suçları kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Polislere Müdahale Eden Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u ziyaret etti Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti

14:13
Talisca’nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 14:48:52. #7.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Polislere Müdahale Eden Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.