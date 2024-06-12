Şanlıurfa'da Sağlıksız Ortamda İstiflenen 10 Ton Tavuk Eti Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sağlıksız Ortamda İstiflenen 10 Ton Tavuk Eti Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da yapılan bir ihbar üzerine, bir soğuk hava deposuna yapılan baskında sağlıksız ortamda istiflenen 10 ton tavuk eti ele geçirildi. İnceleme sonucunda, etiketsiz ve izlenebilirliği belirsiz poşetler içinde bulunan tavuk ürünleri tespit edildi. Tavuk etleri, temizlik görevlileri tarafından toplanarak imha edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Depo sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

12.06.2024 10:50
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ŞANLIURFA'da ihbar üzerine bir soğuk hava deposuna yapılan baskında sağlıksız ortamda istiflenen 10 ton tavuk eti ele geçti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri bir ihbar üzerine Sırrın Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposuna baskın yaptı. Depoda yapılan detaylı incelemede, yaklaşık 10 ton tavuk ürünlerinin şoklanmış halde, etiketsiz ve izlenebilirliği belirsiz poşetler içinde bulunduğu tespit edildi. Sağlıksız ortamda depoda gelişi güzel olarak istiflenen tavuk etleri, temizlik görevlilerince toplanarak, çöp kamyonuna yüklendi. Ardından zabıta ekipleri, depoyu mühürlerken, ele geçirilen tavuk ve tavuk ürünleri imha edilmek üzere ilgili birimlere teslim etti. Depo sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Sağlıksız Ortamda İstiflenen 10 Ton Tavuk Eti Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Sağlıksız Ortamda İstiflenen 10 Ton Tavuk Eti Ele Geçirildi - Son Dakika
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