Şanlıurfa\'da Sahte Zirai İlaç Operasyonu

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 1 tona yakın sahte zirai ilaca el konuldu.

Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kadıkenti Mahallesi'ndeki bir depoda sahte tarım ilacı üretildiği ve paketlendiği ihbarı üzerine depoya baskın düzenlendi.

Güvenlik güçlerinin desteğiyle depoda yapılan aramalarda, 4 dolum makinesi, paketleme makinesi, 10 bin doluma hazır plastik şişe, karışım tankı, çeşitli ticari isimlerde etiket, jelatin makinesi ile piyasaya sürülmeye hazır ve dolum-paketleme aşamasında yaklaşık 1 ton sahte zirai ilaç ele geçirildi.

Depo işletmecisi hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işlem yapıldı.