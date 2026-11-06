Şanlıurfa\'da sel nedeniyle alt geçitler kapatıldı, sabah sis etkili oldu

ŞANLIURFA'da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sabah da yoğun sis görüldü.

Kent genelinde dün gece etkisini artıran sağanak, bazı bölgelerde sele neden oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, tıkanan rögarların taşması sonucu yollardaki su seviyesi yükseldi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, trafikte araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Sel sularıyla dolan alt geçitler trafiğe kapatıldı. Gece boyunca süren yağışın ardından Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde, sabah saatlerinde ise yoğun sis etkili oldu. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 25-30 metreye kadar düştü.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan uyarılarda kentte kuvvetli yağışın 2 gün etkili olacağı bildirilmişti.